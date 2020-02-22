Более 500 жителей Карагандинской области нуждаются в пересадке почки

Количество подобных пациентов растет с каждым годом.

Свыше 500 жителям Карагандинской области необходима трансплантация органов, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Эти пациенты страдают от почечной недостаточности и могут жить только с помощью гемодиализа, среди них имеются трое детей.

Отмечается, что гемодиализ значительно ухудшает качество жизни больных. Количество подобных пациентов растет с каждым годом, а донорских органов не хватает.

Балсана Алиманова вынуждена три раза в неделю подключаться к аппарату "искусственная почка". Гемодиализ в течение 4 часов очищает кровь от токсинов. Диагноз "терминальная стадия почечной недостаточности" ей поставили 11 лет назад.

Я столько лет жду, надеюсь, что мне сделают пересадку. Была бы трупная почка, как говорится. В нашей стране это как бы не очень развито, народ еще сопротивляется отдавать своих родных на органы. Мне кажется, кто на нашем месте побывал, то бы сразу согласился, - рассказала она.

В регионе насчитывается 57 взрослых и 11 детей, которым сделали трансплантацию почки. И только 16 из них получили орган от "трупного" донора. В остальных случаях свою почку отдали родственники. В прошлом году список гемодиализных больных пополнился еще на 159 человек.

Когда больной в коме, которая приравнивается к смерти мозга, я лично разговариваю с родственниками. Вы знаете, они понимают, что это есть, но все отказываются. Карагандинская область, к сожалению, ни одной трупной донации за все эти годы не дала. Крик души пациентов, видели, какая сама эта процедура, тяжелая, агрессивная. А трансплантация – это действительно единственный выход, - сообщила заведующая отделением гемодиализа областной клинической больницы Салтанат Сариева.

В Карагандинском регионе восемь гемодиализных центров на 167 мест. Потребность больных, страдающих хронической почечной недостаточностью, они закрывают полностью. Однако все эти пациенты, их в области более 500, стоят в очереди на пересадку органа, чтобы не зависеть от аппарата "искусственная почка".

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