Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Его 67-летняя жена также была госпитализирована с высокой температурой.

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

От коронавируса нового типа скончался 78-летний мужчина, находившийся в больнице под городом Падуя в области Венето. Его 67-летняя жена также была госпитализирована с высокой температурой.

Местные власти созвали кризисное подразделение, было принято решение закрыть больницу на 5-6 дней. Отмечается, что пациенты смогут покинуть медицинской учреждение лишь после анализов.

Это вторая смерть от коронавируса в Европе. В середине февраля стало известно, что во Франции скончался турист из Китая, у которого обнаружили заболевание. По словам министра здравоохранения Франции Аньез Бузен, 80-летний китаец приехал во Францию из провинции Хубэй.

Согласно последним данным от нового коронавируса по всему миру скончались 2251 человек. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая на 20 февраля, в стране зафиксированы 75 465 подтвержденных случаев заболевания. Число инфицированных во всех странах, по оценке South China Morning Post, составляет 76 806 человека.







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