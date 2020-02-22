Полиция задержала Жанболата Мамая

Основанием задержания явились призывы к участию граждан в несанкционированном митинге.

Полиция вечером в пятницу задержала общественного деятеля и активиста Жанболата Мамая, сообщает zakon.kz со ссылкой на МВД РК.

21 февраля 2020 года граждане Мамай Жанболат Мамайулы 1988 года рождения и Рахматулла Жанбол Шекербекулы 1991 года рождения задержаны сотрудниками УП Карасайского района Алматинской области за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст 488ч 3 КоАП РК, - говорится в сообщении.

Основанием задержания явились призывы Мамай Жанболата и Жанбола Рахматоллы к участию граждан в несанкционированном митинге, который они озвучивали в социальных сетях.

Постановлением суда Карасайского района Жанболату Мамаю назначен административный арест сроком на 3 суток, Рахматолле Жанболу сроком на 15 суток.

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