Туры в страны со случаями коронавируса приостановлены из Казахстана

Основная мера профилактики коронавируса — избегать места массового скопления людей.

Главный санврач Алматы Айзат Молдагасимова сообщила, что основная мера профилактики коронавируса — избегать места массового скопления людей, передает zakon.kz

В Алматы в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекций проводится усиленный контроль за всеми прибывающими лицами из зон риска.

На сегодня подтвержденные случаи распространения коронавирусной инфекции помимо КНР зарегистрированы еще в 26 странах. С февраля этого года усиленный санитарно-карантинный контроль проводится по всем международным рейсам, прибывающим в аэропорт города Алматы.

На данный момент приостановлена деятельность туроператоров по организации туров в страны, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

Перечень стран, где были выявлены случаи заражения коронавирусом: Сингапур, Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Германия, Австралия, США, Франция, Великобритания, ОАЭ, Канада, Индия, Филиппины, Италия, Испания, Иран, Россия, Финляндия, Непал, Камбоджа, Шри-Ланка, Швеция, Бельгия, Египет.

Особое внимание, как отмечает руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова, необходимо уделить мерам профилактики.

Учитывая период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также рост заболеваний коронавирусом в ряде зарубежных стран, жителям рекомендуется соблюдать меры личной профилактики вирусных заболеваний и избегать места массового скопления людей. В Алматы случаев коронавируса не зарегистрировано.

Региональным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова ведётся контроль за соблюдением алгоритма взаимодействия должностных лиц в пунктах пропуска на территории аэропорта, на железнодорожных станциях, автомобильных переходах. В мегаполисе имеется достаточный запас медицинских средств, в том числе масок.

В случае возникновения вопросов обращаться по номеру 1406.

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