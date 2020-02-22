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Китай полностью победит коронавирус до конца марта

В других регионах, кроме провинции Хубэй, победить вирус намерены в течение этого месяца.

Фото : газета труд22 февраля 2020, 14:45

Власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы можем одержать полную победу над этим вирусом. Кроме провинции Хубэй, в других регионах мы можем одержать эту победу уже в течение этого месяца. А в центре эпидемии, возможно, в течение следующего месяца мы полностью ликвидируем вирус на территории Китая, - сказал китайский посол.

По его словам, 99 процентов случаев заболевания зафиксировали на территории Китая. «На сегодняшний день больше 18 тысяч человек выписали из госпиталей. Во многих провинциях и регионах, кроме центральной части, больше 10 дней нет новых случаев инфекции. В провинции Хубэй, особенно в городе Ухань, число инфицированных уменьшается», - добавил дипломат.

Посол отметил, что уровень смертности от коронавируса относительно не высокий.

По провинции Хубэй - где-то два с лишним процента, а по всей стране - всего 0,55 процента. Мы можем контролировать эту ситуацию, - добавил он.


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