Китайские ученые определили источник коронавируса

Иностранцы, заболевшие вирусом, вероятно, инфицировались в двух разных местах.

Ученые тропического ботанического сада при Китайской академии наук пришли к выводу, что передача вируса COVID-19 началась не в декабре, а еще в ноябре 2019 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав геномы 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.

Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов "Хуанань" из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы, — говорится в сообщении.

Удалось установить, что в девяти китайских провинциях случаи заражения были напрямую связаны с Уханем. При этом в провинции Гуандун обнаружены три возможных источника заражения, в Чунцине и на Тайване — еще два. Иностранцы, заболевшие вирусом, вероятно, инфицировались в двух разных местах.

Вспышку коронавируса зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах мира, его жертвами стали 2360 человек. Число зараженных возросло до 76,7 тысячи, выздоровели более 18,4 тысячи человек.

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