Трамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев

Изначально советники главы государства согласовали с ним план оставить в Японии тех, у кого обнаружен вирус или симптомы заболевания.

Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Изначально советники главы государства согласовали с ним план, в соответствии с которым здоровых американцев с круизного лайнера Diamond Princess доставят домой, а тех, у кого обнаружен вирус или симптомы заболевания, оставят в Японии, - сообщалось в газете The Washington Post.

Однако Госдепартамент и министр здравоохранения решили вернуть и 14 инфицированных американцев и поместить их в изолятор. Разрешения Трампа на этот шаг не спрашивалось

Так, Трамп узнал о решении постфактум и разозлился, что с ним не посоветовались. После этого он провел несколько звонков с высшими должностными лицами Белого дома с указанием всегда советоваться с ним. Он также заявил, что не согласен с принятым решением.

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