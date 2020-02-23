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Казахстанец выиграл золото на Кубке Мира по пара дзюдо

В нем участвовали спортсмены из 13 стран, которые входят в десятку лучших.

Фото : zakon.kz.23 февраля 2020, 12:44

Мастер спорта международного класса по пара дзюдо Темиржан Даулет (до 73 кг) выиграл золотую медаль на Кубке Мира по пара дзюдо в Тбилиси, сообщает zakon.kz.

Спортсмен в полуфинале одержал победу над немецким дзюдоистом Николас Корнхасом, который является лидером мирового рейтинга. В финале выиграл испанца Гавилан Лорензо, - говорится в сообщении пресс-службы Национального Паралимпийского Комитета.

Темиржан Даулет – мастер спорта международного класса по пара дзюдо, бронзовый призер Азиатских Пара игр 2018, серебряный призер Всемирных Игр IBSA 2019, победитель Чемпионата Азии 2019.

На Кубке Мира в Тбилиси участвуют спортсмены из 13 стран, которые входят в десятку лучших по миру. Во второй день соревнований дзюдоисты национальной паралимпийской сборной поборются в весовых категориях 81 кг, 90 кг и 100 кг.


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