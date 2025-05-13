Казахстанец Бексултан Кулмырза стал чемпионом мира по пара дзюдо
Фото: Комитет спорта РК
Чемпионат мира по пара дзюдо 13 мая стартовал в Астане. Международный турнир будет проходить в столице с 13 по 15 мая, сообщает Zakon.kz.
Бексултан Кулмырза завоевал "золото" на чемпионате мира по пара дзюдо в весовой категории до 81 кг. В финале он победил своего соотечественника Галымжана Смагулулы.
В чемпионате принимают участие более 300 спортсменов из 38 стран. Место проведения – Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.
Это крупнейший международный турнир, который проводится раз в четыре года и входит в перечень лицензионных соревнований к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
А ранее министр спорта Казахстана посетил тренировку фигуриста Михаила Шайдорова.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript