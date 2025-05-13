Казахстанец Бексултан Кулмырза стал чемпионом мира по пара дзюдо

Чемпионат мира по пара дзюдо 13 мая стартовал в Астане. Международный турнир будет проходить в столице с 13 по 15 мая, сообщает Zakon.kz.

Бексултан Кулмырза завоевал "золото" на чемпионате мира по пара дзюдо в весовой категории до 81 кг. В финале он победил своего соотечественника Галымжана Смагулулы.

В чемпионате принимают участие более 300 спортсменов из 38 стран. Место проведения – Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Это крупнейший международный турнир, который проводится раз в четыре года и входит в перечень лицензионных соревнований к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

А ранее министр спорта Казахстана посетил тренировку фигуриста Михаила Шайдорова.