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Спорт

Казахстанец Бексултан Кулмырза стал чемпионом мира по пара дзюдо

Бексултан Кулмырза, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 22:11 Фото: Комитет спорта РК
Чемпионат мира по пара дзюдо 13 мая стартовал в Астане. Международный турнир будет проходить в столице с 13 по 15 мая, сообщает Zakon.kz.

Бексултан Кулмырза завоевал "золото" на чемпионате мира по пара дзюдо в весовой категории до 81 кг. В финале он победил своего соотечественника Галымжана Смагулулы.

В чемпионате принимают участие более 300 спортсменов из 38 стран. Место проведения – Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Это крупнейший международный турнир, который проводится раз в четыре года и входит в перечень лицензионных соревнований к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

А ранее министр спорта Казахстана посетил тренировку фигуриста Михаила Шайдорова. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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