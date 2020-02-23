Водителя в Кордайском районе лишили прав на 7 лет

Всего в Жамбылской области за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечено 29 водителей.

Полицейские Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". За 12 дней раскрыто 105 преступлений, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции задержан 35-летний житель Кордайского района, управлявший автомашиной, зарегистрированной в Республике Кыргызстан. Он управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Учитывая, что ранее он уже был судим, согласно новому законодательству, полагается ужесточенное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на семь лет.

На данный момент его привлекли к административному аресту сроком на 15 суток по статье 608 части 1 КоАП РК (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

Кроме того, в рамках ОПМ, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечено 29 водителей.

За незаконное хранение или ношение запрещенных веществ задержано семь человек и изъято более 3,5 килограмма наркотических веществ. Найдены шестеро подозреваемых, находящихся в розыске за совершение тяжких преступлений. Также установлено местонахождение гражданина Армении, который уклонялся от явки в органы уголовного преследования по городу Нур-Султан. Зафиксированы более 4000 административных правонарушений, влияющих на общественный порядок.

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