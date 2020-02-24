Ученые назвали наиболее устойчивую к раку группу крови
Исследователи напомнили, что полученные ими данные справедливы только для тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Фото : Youtube24 февраля 2020, 06:58
Группа ученых из Каролинского университета пришла к выводу, что наименее подвержены риску заболеть раком люди со 2-й группой крови, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.
А вот тем, у кого 1-я группа, следует регулярно обследоваться, поскольку у них есть больше всего шансов получить онкологию, - предупредили ученые.
Исследователи в ходе работы проанализировали данные нескольких тысяч клиентов разных возрастов. Данные были собраны в течение 25 лет.
В результате исследователи напомнили, что полученные ими данные справедливы только для тех, кто ведет здоровый образ жизни и не злоупотребляет спиртным и табачными изделиями. Данные факторы более всего влияют на развитие онкологических заболеваний.
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