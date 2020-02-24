Бытовые привычки, которые говорят о скрытых психрасстройствах

Склонность к собирательству и складированию бесполезных вещей может также говорить о психрасстройстве.

Специалисты полагают, что некоторые расстройства психики могут быть замаскированы за обычными привычками. "Рамблер" подобрал ряд особенностей поведения в быту, которые могут сигнализировать о развитии психрасстройств, передает zakon.kz.

"Мистер Пропер все отмыл"

Постоянное и навязчивое желание убираться в доме и чистить все до блеска может говорить вовсе не о том, что человек просто перфекционист или чистюля. Если ему ежедневно нужно протирать пыль, стирать занавески, натирать столешницу или окна, то,возможно, у человека начинается или уже развивается обсессивно-компульсивное расстройство.

Фактически оно выражается повторением каких-то действий, чтобы избавиться от навязчивых мыслей. Человек не может контролировать свои обсессии и поэтому без конца делает одно и то же действие.

Повторять раз за разом

Слишком частое мытье рук или повторение любых бытовых действий становятся одними из первых симптомов ОКР. Человек считает, что если сейчас он не прополоснет руки, то с ним обязательно случится что-то плохое.

"А вдруг пригодится"

Склонность к собирательству и складированию бесполезных вещей может также говорить о психрасстройстве. Если человек просто бессистемно сваливает вещи в кучу в своей квартире или на даче, это может быть симптомом заболеваний психики.

Забыть про стыд

Крайне неряшливый человек, которому еще и жалко денег на средства гигиены, скорее всего, страдает от проблем с психологическим здоровьем. У него может протекать так называемый "синдром старческого убожества", когда больной просто перестает чего-то стыдиться и как-либо ухаживать за собой. Он может, например, прекратить чистить зубы или вдруг отказаться от покупки туалетной бумаги.

Доверяй и по сто раз проверяй

Некоторым людям необходимо по многу раз перепроверять собственные действия. Например, человек, опаздывая, вернулся проверить закрыл ли он дверь, но потом ему понадобилось сделать это еще раз, скорее всего, это сигнал о проблеме.

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