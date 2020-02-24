Что удерживает тенге от падения и как долго это продлится

Несмотря на негативную ситуацию мировой экономике, в течение всего февраля казахстанская валюта продолжает демонстрировать твердость и стойкость.

Невзирая на сохраняющуюся угрозу распространения коронавируса, негативно отразившуюся на экономической ситуации в мире, тенге пока держится на отвоеванных у доллара уровнях, и судя по всему не собирается в ближайшее время сдавать позиции. О том, что позволяет национальной валюте проявлять подобную стойкость, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

С начала года курс тенге к американской валюте укрепился на 1,7%, к евро – на 5,3%, у юаню – 2,5%, а к рублю – на 4,2%. При этом в течение всего февраля казахстанская валюта продолжает демонстрировать твердость и стойкость, и это несмотря на "прогрессирующий" коронавирус, в очередной раз усиливший панику на глобальных рынках, вследствие чего индекс доллара (DXY) достиг практически трехлетних максимумов, вплотную приблизившись к психологической отметке в 100 пунктов, а нефтяные котировки испытывают сильнейшее с конца 2018 года давление.

У многих возникает вполне рациональный вопрос о том, почему сейчас, когда вокруг все не очень хорошо, курс тенге, условно говоря, "держится", а не вылетает за "заветные" уровни в 400 или 500 тенге за доллар США. Так, есть ряд именно внутренних факторов, способствующих текущей стабильности курса тенге и нивелирующих негативное воздействие на него всего, что связано с коронавирусом, – написал эксперт.

Во-первых, как уже не раз нами отмечалось со ссылкой на официальное заявление Нацбанка, сейчас наблюдается рост привлекательности казахстанских долговых бумаг (ноты Нацбанка и облигации Минфина) для различных инвесторов . В частности, с начала года объем нот Нацбанка вырос на 700 млрд тенге (эквивалент 1,8 млрд USD), сложившись на отметке в 4,1 трлн тенге (пик с апреля 2019 года). И учитывая, что спрос со стороны внутренних инвесторов может быть ограниченным, следует предположить, что основные покупки нот пришлись на нерезидентов, которых привлекает высокая реальная ставка в Казахстане. При этом нерезиденты, приобретая номинированные в тенге ноты, способствуют росту спроса на казахстанскую валюту, что укрепляет его курс. Другими словами, возникает ситуация классического керри-трейда. К слову, в предыдущий раз для тенге положительный эффект керри-трейда был актуален в 2017-2018 годах.

Во-вторых, вплоть до 25 февраля будет длиться очередной период квартальных выплат казахстанскими экспортерами крупных сумм по налогу на добавленную стоимость, рентному налогу на экспорт, налогу на добычу полезных ископаемых, плате за эмиссию в окружающую среду и др. При этом, согласно нашим оценкам, базирующихся на ретроспективном анализе "сырьевых" поступлений в республиканский бюджет и Нацфонд, размер налоговых платежей экспортеров за четвертый квартал 2019 года составит сумму, эквивалентную 3,2 - 3,7 млрд USD. Вместе с тем об усилении "налогового" фактора говорит также удорожание тенговой ликвидности, выражаемой в пятничном увеличении ставки TONIA до 9,82% – максимума с начала года. Таким образом, этот момент также отражается на необычайной за последний год стабильности курса тенге.

В-третьих, по итогам января Нацбанк заявил, что конвертировал средства с валютного счета Нацфонда (гарантированные трансферты в республиканский бюджет) на сумму в 489 млн USD, которые в определенной степени поддержали тогда курс тенге, увеличив валютное предложение на внутреннем рынке. При этом не исключено, что в феврале подобные действия со стороны Нацбанка могли быть продублированы. В таком случае это дополнительно обеспечило казахстанскую валюту ресурсами для "нивелирования коронавирусного давления".

Таким образом, сейчас на казахстанском валютном рынке, как никогда кстати, мобилизуются различные валютные источники, которые контрциклично поддерживают курс нацвалюты в противовес негативного влияния вспышки COVID-19. В свою очередь, подобная контрцикличность будет длиться до тех пор, пока Нацбанк сможет обеспечивать высокое значение базовой ставки и в таком же объеме конвертацию валютных средств Нацфонда, – подытожил Олжас Тулеуов.

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