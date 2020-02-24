Почти треть школ Казахстана не имеют спортзалов

Детско-подростковые клубы в Алматинской, Костанайской области были и вовсе закрыты.

Депутат Мажилиса Парламента РК Гульшара Абдыкаликова обратила внимание на отсутствие в 27% школ спортзалов, а также предложила на законодательном уровне предусмотреть лимиты на финансирование по приоритетным видам спорта, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Абдыкаликовой, в Казахстане сфера физической культуры и спорта финансируется по остаточному принципу и занимает лишь 1,4% от ВВП.

При планировании средств на местах имеется дисбаланс. Треть от этих бюджетов, а где-то и половина, уходит на финансирование футбола. В связи с этим целесообразно предусмотреть лимиты на финансирование по приоритетным видам спорта на законодательном уровне, - сказала она на правчасе в Мажилисе.

Депутат добавила, что сейчас стране не хватает 600 тысяч квадратных метров спортивных площадок.

Только треть населения Казахстана занимается спортом, тогда как в европейских странах, Канаде, Австралии и Японии этот показатель достиг 60%. В Алматинской, Костанайской области были закрыты детско-подростковых клубы. В Алматы их вовсе нет. А 27% школ не имеют спортзалов, где детям заниматься спортом? К сожалению, нам не удалось возвести здоровый образ жизни в число приоритетных направлений, - заключила Абдыкаликова.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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