В Нур-Султане усилены противопаводковые мероприятия

Комиссией определено более 30 вероятных участков подтоплений.

В столице усилены противопаводковые мероприятия. Комиссией на территории города определено более 30 вероятных участков подтоплений: ведутся работы по недопущению и минимизации последствий снеготаяния, также продолжаются работы по очистке арычно-лотковых сетей и ливневой канализационной системы, передает zakon.kz.

Кроме того, завершены работы по расширению русла реки Есиль (район до моста по ул. Ш.Бейсековой), ведутся работы по реконструкции русла и строительство водорегулирующей плотины.

Необходимо усилить противопаводковые мероприятия, особое внимание нужно уделить жилым массивам. Жителям частного сектора выдаются уведомления о своевременной очистке снега с крыш домов и прилегающих территорий. Снег со дворов необходимо складировать на обочину проезжей части для последующего вывоза коммунальщиками. Ситуация в жилых массивах - на особом контроле": так, в жилом массиве Ильинка выполнены работы по укреплению дамбы, в жилом массиве Коктал-1 возведены временные земляные насыпи. В ЖМ Ондирис ведутся работы по реконструкции русла реки, что позволит обеспечить беспрепятственный пропуск вод реки, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Утвержден режим работы контрегулятора, защищающий город и окрестности от паводков; в целях обеспечения безопасного пропуска весенних паводковых вод увеличат пропускную способность действующего канала от озера Майбалык до канала "Нура-Есиль".

Коммунальные службы в усиленном режиме ведут работы по уборке снега: на сегодняшний день с территории города вывезено более 4 млн. 600 тыс. куб.м. снега, в прошлом зимнем сезоне было вывезено менее чем в два раза – 1 млн 900 тыс. куб.м. снега.

Как отметила директор гидрометеологического центра РГП "Казгидромет" Марина Шмидт, если за весь прошлогодний зимний сезон выпало 102 мм снега, то в текущем только за ноябрь-серед.февраля уже более 173 – что почти в два раза выше нормы. За полтора месяца февраля выпало более двух месячных норм осадков. (при норме за месяц в феврале – 15 мм, выпало более 34 за 15 дней февраля).

В этом зимнем сезоне уже было 4 бурана, что значительно осложнило работу коммунальщиков. В среду ожидаются дожди, в четверг же дожди с переходом в снег, в этот день ожидается большое количество осадков - больше нормы. Все это будет сопровождаться порывами ветрами, - сказала Марина Шмидт.

По всем вопросам, касающимся проведения противопаводковых мероприятий, жители могут обратиться по телефонам: район "Сарыарка" 8-778-710-91-00, район "Байконыр" - 8-702-348-82-88, район "Алматы" 8-707-795-13-88, район "Есиль" 8-701-121-25-35 (ЖМ "Пригородный", "Заречный", "Тельмано"),8-778-176-31-11("Уркер", "Восточная Ильинка").

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