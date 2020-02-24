Жителя Рудного подозревают в убийстве двух женщин

Сейчас он арестован.

Полиция Рудного задержала 39-летнего подозреваемого в убийстве двух женщин, передает zakon.kz.

21 февраля 2020 года в дежурную часть Управления полиции города Рудного поступило сообщение от женщины о том, что ее 68-летняя родственница не отвечает на звонки. Далее полиция установила, что исчезла и 34-х летняя племянница заявительницы, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции Костанайской области.

Накануне, 23 февраля, был задержан ранее судимый за убийство 39-летний житель города Рудного. Сейчас он арестован, ведется следствие.

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