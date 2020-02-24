Аномальное тепло придет в Казахстан

Температура воздуха будет выше на 4…12°С.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 25-27 февраля, передает zakon.kz.

Отрог Сибирского антициклона в предстоящие сутки удержит погоду без осадков, но почти повсеместно с ночными и утренними туманами, ухудшающими видимость менее 500 метров, в большинстве областей Казахстана.

Но на западные области республики уже смещаются атмосферные фронты с осадками и гололедом. Эти фронты связаны с очередным Атлантическим циклоном, поэтому кроме осадков, они вызовут и повышение температуры воздуха. По мере перемещения фронтов с запада на восток осадки и гололед ожидаются и на остальной территории Казахстана. Температура воздуха в ближайшие трое суток по прежнему будет аномально высокой на 4…12°С выше климатической нормы, - говорится в сообщении.

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