Вице-министр прокомментировал выигрыш квартиры в Нур-Султане

Это было абсолютно случайно.

Вице-министр информации и общественного развития РК Габидулла Оспанкулов рассказал, что будет делать с квартирой, которую выиграл в лотерею от столичного застройщика, передает корреспондент zakon.kz.

Оспанкулов пояснил, что является вкладчиком столичной компании-застройщика, которая проводила розыгрыш. Он вложился в строительство четырехкомнатной квартиры, а однокомнатную выиграл уже позже.

Квартира, которая в ипотеку - четырехкомнатная. Нас семеро в семье, сейчас временно живем у родственников. Я еще в ней не живу, это квартира еще строится, в долевом участии. Я собираюсь оформлять ее в ипотеку. Это четырехкомнатная квартира, которую я в ипотеку оформил, так как долгое участие - 300 тысяч тенге я плачу в месяц. Потом после того, как дом сдастся, они остаточную сумму посчитают. Где-то на 10-15 лет я планирую ипотеку оформить. У меня семь человек в семье. У меня трое детей, супруга не работает, еще родители - пенсионеры, - сказал Оспанкулов.

При этом он прокомментировал вопрос о размере его заработной платы. По его словам, он получает чуть больше 600 тысяч тенге "как у вице-министра".

В то же время представитель ведомства уточнил, что Агентство по противодействию коррупции по поводу выигранной им однокомнатной квартиры к нему "пока не имеют" вопросов.

Это лотерея, там запрета нет. Обычные граждане играют. Это однокомнатная квартира - 36 квадратных метров. Она еще не завершена, через 1,5 года будет сдаваться, - пояснил Оспанкулов.

Также он ответил на вопрос, считает ли себя удачливым человеком.

Ну, тоже не правда, как это по жизни везет? Раньше помните, Бинго было, надежда была, но я никогда не выигрывал. Даже бесплатный билет. Когда в продуктовый магазин идете, вам говорят, если вы берете продукты на более чем 5 тысяч тенге, вам лотерею дают. Надежда же всегда есть, берешь и заполняешь, не ленишься и отдаешь в общую корзину. Никогда не везло. Многие люди думают, что вот он покупает каждый год квартиры, но на самом деле это не так. Просто многая информация искаженная. Как было. Там была стеклянная прозрачная - лототрон. Две тысячи участников кладут свои билеты, потом крутят. Было три главных приза: путевка за рубеж, ее разыграл Кайрат Нутрас. Второй - автомобиль, Роза Рымбаева разыгрывала. Третий приз - квартира однокомнатная, ее разыграл Иванушки Интернешнл. Они пришли, спели песню, и Кирилл засунул руку и вытащил билет, и это оказался мой билет, - рассказал вице-министр.

Это, по его мнению, абсолютно случайно было - "можно видео от начала и до конца посмотреть".

Сейчас, как он говорит, появилось очень много завистников.

Очень много завидуют, очень много комментариев. Все думают вот, коррупционер, подговорил. Абсолютно такого не было. Я призываю людей быть справедливее. Мы тоже из простой семьи, - добавил Оспанкулов.

Вице-министр заверил, что в вопросах недвижимости он был всегда честным и в бытность свою заместителем акима Экибастуза жилье не приватизировал, а передал как ушел с той должности.

Нет, не приватизировал, это было временное жилье. Изначально правила были такие. Квартиру передал, когда ушел с должности, - сообщил он. На данный недвижимость у него "в собственности была раньше, сейчас нет.

Мы оформили ипотеку, но дом еще не достроен, - заключил Оспанкулов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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