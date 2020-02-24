Касым-Жомарт Токаев встретился с основателями Kaspi.kz

Президент отметил важность дальнейшего развития положительного опыта внедрения технологических инноваций от Kaspi.kz.

21 февраля состоялась встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева c Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе, основателями ведущей инновационной компании Kaspi.kz, передает zakon.kz.

Председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким и Председатель правления Михаил Ломтадзе рассказали Президенту о стратегии Kaspi.kz по развитию инновационных сервисов в сфере финансовых услуг, безналичных платежей и электронной коммерции в Казахстане.

На встрече мы рассказали главе государства историю успешной трансформации из ведущего розничного банка в крупнейшую технологическую платформу страны, - сказал Вячеслав Ким. - Мы поделились своим видением, как наши технологичные цифровые сервисы улучшают стандарты жизни и обеспечивают долгосрочный рост экономики. Именно благодаря нашим инновационным продуктам и сервисам, сегодня Казахстан является одной из самых быстро растущих стран мира по темпам роста безналичных платежей.

Наша миссия создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь наших любимых клиентов, - сказал Михаил Ломтадзе. - Мы рассказали, как наша команда создает инновации на основе единственного в своем роде и самого популярного в стране мобильного суперприложения Kaspi.kz. С помощью нашего уникального мобильного приложения уже более 6 миллионов казахстанцев делают онлайн платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, совершают выгодные покупки и копят бонусы. И все это доступно каждому казахстанцу с экрана мобильного телефона через наше суперприложение.

На встрече также обсудили важность развития малого и среднего бизнеса для роста экономики страны. 2020 год объявлен в Kaspi.kz годом поддержки и развития партнеров, среди которых более 12 тысяч партнеров МСБ из самых различных сфер торговли и услуг. В прошлом году, Kaspi.kz уже бесплатно предоставил своим партнерам около 20 000 современных POS Терминалов и планирует увеличить количество POS Терминалов до 45 000 тысяч в 2020 году. Всего лишь два месяца назад запущен Бизнес Кредит и уже предоставлено около 2 миллиардов тенге более 550 предпринимателям по всему Казахстану на развитие своего бизнеса.

Основатели Kaspi.kz поблагодарили главу государства за его поддержку частного предпринимательства путем освобождения микро и малого бизнеса от налога на доход сроком на 3 года. И выразили уверенность, что эта важная инвестиция со стороны государства обеспечивает дальнейший рост уровня цифровизации страны и создает сильные стимулы для роста частного предпринимательства в Казахстане. Частное предпринимательство, в свою очередь, является важным фактором для успешного долгосрочного роста экономики.

Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким рассказали главе государства об активной подготовке к публичному размещению акций Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже и на площадке МФЦА.

Президент отметил важность дальнейшего развития положительного опыта внедрения технологических инноваций от Kaspi.kz.

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