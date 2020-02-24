Свыше 200 языковых проектов реализовано за 12 лет в Казахстане

В стране растет востребованность в специалистах, владеющих госязыком.

За 12 лет работы Фонд развития государственного языка реализовал свыше 200 языковых, культурных и образовательных проектов, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Фонда Первого Президента РК, основная аудитория этих проектов – дети и молодежь, школьники и студенты колледжей и вузов, Именно они, по убеждению руководителя Фонда развития государственного языка Азата Шауеева, та самая позитивная сила ближайшего будущего в вопросах развития Казахстана, в том числе и в плане языкового строительства. Тем более, что сейчас каждый день растет востребованность в специалистах, владеющих государственным языком.

Исходя из интересов молодых, предпочитающих в качестве каналов получения информации интернет, основной акцент был сделан на онлайн проектах. Такой формат обучения упрощает изучение казахского языка, делает его доступным в любое удобное время. Soyle.kz - первый в Казахстане бесплатный сайт по изучению казахского языка. Для удобства пользователей, не использующих русский язык, например, для людей, проживающих за рубежом, имеет англо-латинскую версию. Сайт постоянно обновляется, добавляются новые разделы.

Уроки по уровням, тематический словарь с тренировками, караоке, игра "Борьба слов" - это неполный перечень разделов сайта, с помощью которых любой желающий сможет за небольшой срок освоить и начать разговаривать на казахском языке. На сайте предусмотрен вариант и для любителей слушать радио. "Радио Soyle" - совместный проект с Радио "Астана", где выложены небольшие аудио-уроки по методике Soyle.kz, которые можно прослушать в свободное и удобное время. Прямой эфир этих уроков проходит два раза в неделю на самом радио "Астана". 120 тысяч пользователей и более 50 тысяч скачиваний приложения Soyle.kz, свыше 50 тысяч подписчиков в сообществах социальных сетей. Цифры, демонстрирующие интерес к изучению казахского языка с помощью проектов, разработанных Фондом, – отметил Азат Шауеев.

К другим обучающим проектам Фонда относятся "Bala.soyle.kz", "Soyletube" и "Resmihat.kz". Яркий и простой в навигации сайт для дошколят "Bala.soyle.kz" научит малыша казахскому алфавиту, счёту и умению запоминать слова с помощью аудио-словаря. Видеоролики "Soyletube" размещенные на интернет-платформе Youtube, помогут освоить разговорную речь для начинающего уровня. Информационно-справочный портал "Resmihat.kz", создан для удобства при работе в сфере делопроизводства на государственном языке.

Сила Интернета, сотовой связи, современных информационных технологий именно в этом – в возможности привлечь внимание и объединить тысячи людей вокруг одной идеи. Для пользователей созданных нами интернет-ресурсов такой идеей является изучение казахского языка, постижение культуры, обычаев и традиций казахского народа, - пояснил Азат Шауеев.

К таким проектам относится и "Ұлы дала аңыздары" ("Легенды великой степи"). Это серия веб-графических романов (комиксы) из двух глав: Семь историй о великой любви и Великие батыры казахской земли. Они содержат истории и легенды, связанные с духовными святынями Казахстана.

Аbaialemi.kz – первая в стране он-лайн-энциклопедия о творчестве Абая. В честь празднования 175-летнего юбилея великого сына Степи, наш Фонд проводит конкурс на научную статью среди студентов и магистрантов. И совсем скоро мы анонсируем это мероприятие, - прокомментировал директор Фонда.

"Тattialma.kz" - литературный портал для детей на казахском языке. Созданный с желанием привлечь детский интерес к чтению и поддержать чувство патриотизма и любви к родной земле.

Не менее интересный проект Фонда — это игра с международным статусом "Кто умнее?" на трех языках: казахском, английском и русском, где одновременно могут участвовать несколько игроков из разных стран. С момента создания в 2016 года проведено четыре он-лайн игры, где победители получили в качестве призов ноутбуки, планшеты и смартфоны.

По словам Азата Шауеева проекты "Qazaqstan 3D", "Жеті қазына", "Великие люди Казахстана", "Мой Казахстан", "Праздники Казахстана" "помогут понять, что за народ – казахи, чем он богат, чем гордиться, на какой культурной почве был сформирован и развивается сейчас". Почти все они доступны в мобильных приложениях и являются бесплатными.

Все наши проекты разработаны и успешно развиваются благодаря основному учредителю, Фонду Первого Президента РК - Елбасы и Социальному партнеру "Samruk-Kazyna Trust,, - особо подчеркнул Азат Шауеев.

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