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Мами принял участие в мероприятиях, посвященных юбилею Конституционного Совета Алжира

В числе участников форума руководители государственных структур принимающей страны, председатели конституционных судов и советов зарубежных стран.

Фото : zakon.kz24 февраля 2020, 16:20

Председатель Конституционного Совета Республики Кайрат Мами принял участие в международной конференции на тему "Конституционное правосудие и защита прав и свобод человека" и других мероприятиях, посвященных 30-летнему юбилею Конституционного Совета Алжирской Народной Демократической Республики, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы Конституционного Совета, данное событие отмечается на государственном уровне и предшествует проведению в этой стране 5-го Конгресса Всемирной конференции по конституционному правосудию, который запланирован в 2021 году.

В числе участников форума руководители государственных структур принимающей страны, председатели конституционных судов и советов зарубежных стран, главы международных организаций и представители деловых и научных кругов Алжира.

В пленарной сессии с приветственным словом к участникам обратился Президент Алжирской Народной Демократической Республики г-н Абдельмаджид Теббун.

Гостям был продемонстрирован документальный фильм о Конституционном Совете Алжира.

В рамках форума состоялись встречи К.Мами с Президентом Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио и руководителями ряда конституционных судов зарубежных стран, в ходе которых были обсуждены вопросы сотрудничества в конституционно-правовой сфере.


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