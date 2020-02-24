Казахстанцам рекомендовали не летать в Италию, Таиланд, Японию, Сингапур

Необходимо обратить внимание на регистрацию заболеваемости в Южной Корее.

Казахстанцам настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в ряд стран, в которых были выявлены факты заболевания коронавирусом, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент zakon.kz.

Я на прошлой неделе проехал еще раз по всем пунктам въезда с Китаем. Мы наметили ранее план, точки соприкосновения, сейчас еще раз посмотрели исполнение. В связи с тем, что в КНР наблюдается тенденция по снижению. На прошлой неделе у нас было зарегистрировано полпроцента всего ежедневного роста, потом 1,1 %. За прошедшие сутки зарегистрирован наименьший уровень ежесуточного прироста, — сказал Бекшин.

Вместе с тем, по его словам, определенную тревогу вызывает параллельный рост заболеваемости коронавирусом в других странах. Так, например, за последние двое суток абсолютный рост был на 24 и 21,4 %.

В связи с этим мы этим странам уделяем очень серьезное внимание. В первую очередь, хотел бы обратить внимание казахстанцев на регистрацию заболеваемости в Южной Корее. По официальным данным, зарегистрировано 602 случая в Южной Корее, а за сутки прирост 168 случаев. Это очень серьезные случаи, — заявил главный санитарный врач.

Также он добавил, что подобные большие факты есть в таких странах, как Италия — 144 случая, Япония — 132 случая (без учета фактов на круизном лайнере Diamond Princess), Сингапур — 89, Иран — 49, Таиланд — 35, Малайзия — 22 случая.

Обращаюсь к нашим гражданам, чтобы не планировали поездки или сдали билеты. Перенести поездки и желательно отказаться от поездок в эти страны до стабилизации обстановки в этих странах. Настоятельно прошу отменить все поездки в такие страны. Это страны с наибольшим уровнем заболеваемости, — заключил Бекшин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!