Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Задержаны соучастники сбежавшего солдата

У них изъято похищенное оружие.

Фото : Кадр из видео24 февраля 2020, 20:55

Два гражданских соучастника сбежавшего солдата из воинской части задержаны совместной следственно-оперативной группой МВД и КНБ, сообщает zakon.kz.

С санкции следственного суда задержанные лица арестованы. Кроме того, рассматривается вопрос об ответственности отдельных должностных лиц, в том числе руководства воинской части за халатное отношение к служебным обязанностям. Расследование продолжается.

В ночь на 20 февраля военнослужащий контрактной службы младший сержант Абылай Балгынбай самовольно покинул дежурство и похитил оружие из воинской части Туркестанской области. Беглеца поймали в тот же день.

В Сети появилась рассылка о том, что помощник дежурного по части 10216 во время боевого дежурства в 4 утра совершил кражу оружия. Указано, что украдено 30 единиц АК-74, 27 единиц 9 мм ПМ (пистолет Макарова), патроны АК - 420 единиц, патроны к ПМ - 48 единиц, травматический ПМ - одна единица, 24 патрона.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты