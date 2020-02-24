Задержаны соучастники сбежавшего солдата

У них изъято похищенное оружие.

Два гражданских соучастника сбежавшего солдата из воинской части задержаны совместной следственно-оперативной группой МВД и КНБ, сообщает zakon.kz.

С санкции следственного суда задержанные лица арестованы. Кроме того, рассматривается вопрос об ответственности отдельных должностных лиц, в том числе руководства воинской части за халатное отношение к служебным обязанностям. Расследование продолжается.

В ночь на 20 февраля военнослужащий контрактной службы младший сержант Абылай Балгынбай самовольно покинул дежурство и похитил оружие из воинской части Туркестанской области. Беглеца поймали в тот же день.

В Сети появилась рассылка о том, что помощник дежурного по части 10216 во время боевого дежурства в 4 утра совершил кражу оружия. Указано, что украдено 30 единиц АК-74, 27 единиц 9 мм ПМ (пистолет Макарова), патроны АК - 420 единиц, патроны к ПМ - 48 единиц, травматический ПМ - одна единица, 24 патрона.

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