Ущерб от ломбардов и финансовых пирамид в Казахстане оценили в 5 млрд тенге

Поступило более 2 тысяч заявлений о привлечении к уголовной ответственности.

С октября прошлого года в 13-ти регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: "Гарант24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный займ", сообщает zakon.kz со ссылкой на polisia.kz.

Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний. Схема отъема имущества и денежных средств у граждан построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий.

Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта. В мессенджере "Whats App" руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики. Данные ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости. Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными.

На сегодняшний день поступило более 2 тысяч заявлений о привлечении к уголовной ответственности. В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия. Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысяч человек. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге.

Полиция продолжает разыскивать руководителя актюбинского филиала ТОО "Гарант 24 Ломбард".

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