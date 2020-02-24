Продолжается розыск главы актюбинского филиала "Гарант 24 Ломбард"

В области в финансовую пирамиду вовлечено около 10.000 человек.

Полиция продолжает разыскивать руководителя актюбинского филиала ТОО "Гарант 24 Ломбард", передает zakon.kz.

УП Актобе зарегистрировано уголовное дело по ст.217 ч.3 п.1 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой) на незаконные действия ТОО "Гарант 24 Ломбард". Данное ТОО предлагало получение "сверхприбылей", по методу для финансовой пирамиды, так же занималась выкупом недвижимости и автотранспорта по цене до 30% превышающей реальную рыночную стоимость, с последующей продажей по цене до 30 % ниже рыночной. Кроме того, за каждого привлеченного клиента вкладчику гарантировалась выплата до 5 % от суммы его вклада, - отметили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

ТОО "Гарант 24 Ломбард" зарегистрировано в Нур-Султане учредителем является гражданин РК.

В ходе проведенного досудебного расследования было установлено, что ТОО "Гарант 24 Ломбард" осуществляет свою деятельность за счет привлечения денег граждан с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности, то есть является фактически финансовой (инвестиционной) пирамидой, "обвал" которой в последствии может привести к отрицательным социальным последствиям, так как по имеющимся сведением только по территории Актюбинской области вовлечено около 10.000 человек.

20 февраля в офисе ТОО были приостановлены выплаты вознаграждений, в связи с чем 21 февраля около 10 часов возле офиса, который был закрыт собралась группа людей около 100-150 человек, которые сломав входную дверь ворвались в офисное помещение.

Прибывшими сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа после чего был проведен осмотр места происшествия, ходе которого обнаружены и изъяты, оргтехника, а также около 11.000 договоров между гражданами и ТОО "Гарант 24 Ломбард".

Проводятся мероприятия по установлению местонахождения руководителя Актюбинского филиала ТОО "Гарант 24 Ломбард".

Филиалы "Гарант 24" и "Estate Ломбард" заподозрили в мошенничестве. Финансовые организации принимали от казахстанцев под проценты, обещая выплатить большие суммы вознаграждения. Люди брали кредиты, закладывали недвижимость в надежде на получение прибыли. Ранее были задержаны директоры таразского, карагандинского, алматинского и павлодарского филиалов "Гарант 24 Ломбард" и "ESTATE Ломбард".

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