На казахстанских полицейских можно пожаловаться через Instagram
Для борьбы с коррупцией.
Фото : Pixabay24 февраля 2020, 21:17
В Мангистауской области на неправомерные действия сотрудников полиции можно пожаловаться через Instagram, передает zakon.kz.
Диалог с населением и оперативное реагирование на нужды людей – это то, что стоит сейчас в приоритете при формировании антикоррупционного иммунитета. Свидетельством открытости также стали созданные по поручению МВД страницы в социальных сетях, - цитирует начальника УСБ Эмиля Рамазанова polisia.kz.
Сообщается, что все экипажи патрульной полиции области оснастили видеорегистраторами. Планируется ввести удаленный контроль за патрульной полицией через видеожетоны.
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