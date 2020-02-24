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На казахстанских полицейских можно пожаловаться через Instagram

Для борьбы с коррупцией.

Фото : Pixabay24 февраля 2020, 21:17

В Мангистауской области на неправомерные действия сотрудников полиции можно пожаловаться через Instagram, передает zakon.kz.

Диалог с населением и оперативное реагирование на нужды людей – это то, что стоит сейчас в приоритете при формировании антикоррупционного иммунитета. Свидетельством открытости также стали созданные по поручению МВД страницы в социальных сетях, - цитирует начальника УСБ Эмиля Рамазанова polisia.kz.

Сообщается, что все экипажи патрульной полиции области оснастили видеорегистраторами. Планируется ввести удаленный контроль за патрульной полицией через видеожетоны.


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