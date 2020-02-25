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Число инфицированных коронавирусом за сутки выросло на 508 в Китае

Число жертв возросло до 2663.

Фото : DW25 февраля 2020, 07:40

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2663, выздоровели более 27,2 тыс человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

За сутки была зафиксирована 71 смерть, почти 2,6 тыс. человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае за сутки выросло на 508 и составило более 77,6 тыс, - говорится в сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Наибольшее количество летальных исходов за минувшие сутки - 68 - было зарегистрировано в провинции Хубэй, из них 56 - в Ухане.

Всего в этом регионе насчитывается около 64,8 тыс случаев заражения. В понедельник из медучреждений были выписаны более 2,1 тыс человек.


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