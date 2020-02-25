Казахстан выиграл суд против турецкой дорожно-строительной компании

Сумма иска составила 6,5 миллиона долларов.

Казахстан выиграл спор против турецкой дорожно-строительной компании Tasyapi Insaat Taahhut San. ve Ticaret A.S., сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции.

По данным ведомства, предметом спора явились условия контрактов, заключенных в августе 2017 года между Комитетом автомобильных дорог МИИР РК и компанией, на общую сумму около 18 миллиардов тенге на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Актобе - Макат протяженностью 120 километров.

В ходе строительства автомобильной дороги турецкая компания недобросовестно выполняла условия заключенных контрактов путем несвоевременной мобилизации дорожно-строительной техники. В качестве контрмер Комитет намеревался отозвать банковские гарантии и, впоследствии, контракты были расторгнуты в целях обеспечения надлежащего завершения проекта.

27 декабря 2017 года компания подал иск в международный арбитражный центр в Сингапуре о признании действий Комитета незаконными ввиду якобы отсутствия нарушения контрактных обязательств со своей стороны. Сумма иска составила 6,5 миллиона долларов.

В ходе разбирательства истец заявил, что расторжение контрактов Комитетом являлись неправомерными и просил о выплате Казахстаном убытков в связи с таким расторжением и возмещении упущенной выгоды, а также возмещении расходов в рамках арбитража.

Однако, доводы истца, подтверждающие размер денежной компенсации были полностью опровергнуты заключениями экспертов по оценке иска в ввиду отсутствия у компании надлежащих доказательств (счета-фактуры, утвержденные платежные сертификаты), а также документов, подтверждающих доставку материалов и оказание услуг на месте строительства.

3 декабря 2019 года, рассмотрев все представленные сторонами материалы, трибунал признал законность расторжения контрактов Комитетом. Встречные требования Казахстана на сумму 6,7 миллиардов тенге были поддержаны арбитрами. Более того, компания на основании вынесенного решения обязуется возместить Казахстану понесенные в ходе разбирательства расходы на юристов и услуги арбитров.

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