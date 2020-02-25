Тургумбаев: Говорить о полной готовности к паводковой ситуации не приходится

По данным МВД, наиболее вероятны осложнения обстановки весной в Нур-Султане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Говорить о полной готовности к паводковой ситуации в ряде регионах не приходится, сказал на заседании правительства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент zakon.kz.

По предварительным прогнозным данным Казгидромет, водозапасов по стране и влагозапасов в бассейнах рек значительно выше норм. Наиболее вероятны осложнения обстановки в Нур-Султане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях, — сказал министр.

Сейчас, по его словам, по стране определены 609 населенных пунктов и 675 участков автомобильных и железных дорог, из населенных пунктов вывезены более 8 млн кубометров снега, сформированы запасы ГСМ, мешкотары и взрывчатки.

В чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты предусмотрены 34,4 млрд тенге. На случаи возможного затопления подготовлено 1707 пунктов приема эвакуированного населения , обновлены маршруты, выделен транспорт. Для жизнеобеспечения акиматами подготовлены необходимые запасы продуктов питания и питьевой воды. В целях оперативного реагирования созданы специальные группировки сил численностью 9 000 человек и 1730 единиц техники, — добавил глава МВД.

Он напомнил, что на сегодняшний день реализуется дорожная карта по предупреждению паводковых угроз, которая позволила за последние три года это позволило снять подтопления в 437 и минимизировать риски в 287 населенных пунктов.

Вместе с тем акиматами Западно-Казахстанской и Кызылординской областей на протяжении двух лет не реализуются запланированные мероприятия. В Павлодарской области в прошлом году финансирование не было обеспечено вовсе. А в Северо-Казахстанской области выделены только на 37 %. Поэтому говорить о полной готовности к паводковой ситуации этого года не приходится, — заявил Тургумбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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