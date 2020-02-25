В шести областях Казахстана требуется ремонт гидротехнических сооружений

Имеются риски подтопления в 33 населенных пунктов.

Акимам регионов необходимо принять экстренные меры по расчистке населенных пунктов от снега во избежании подтопления в талыми водами, сказал на заседании правительства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Акимам регионов необходимо принять экстренные меры по расчистке населенных пунктов от снега во избежании подтопления талыми водами, — сказал Тургумбаев.

Также, по его словам, остаются актуальными вопросы перевода в государственную собственность бесхозяйных водохранилищ и плотин, большинство из которых находятся в неудовлетворительном состоянии.





Несмотря на имеющиеся поручения правительства и совета безопасности на протяжении 5 лет эта работа не завершена в Акмолинской, Карагандинской , Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Он добавил, что назрела необходимость ремонта гидротехнических сооружений, наибольшее количество которых приходится на Карагандинскую, Алматинскую , Жамбылскую, Восточно-Казахстанскую, Акмолинскую и Костанайскую области.

Имеются риски подтопления 33 населенных пунктов Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областей. В этой связи предлагаются странами реализовать средства для реализации запланированных мероприятий, принять исчерпывающие меры по завершению в 2020 году дорожной карты, продолжить работу по предупреждению и устранению паводковых угроз в рамках планов развития территорий, — заключил Тургумбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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