На востоке Казахстана 25 гидротехнических сооружений нуждаются в ремонте

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по ремонту и строительству водохранилищ в области Абай, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил премьер, по итогам визуального обследования гидротехнических сооружений в области выявлено 25 гидротехнических сооружений, нуждающихся в ремонте. Из них 6 находятся в республиканской собственности, 17 – в коммунальной, 2 – в частной.

"В текущем году на аварийном Шарском водохранилище выполнены строительно-монтажные работы, его состояние признано удовлетворительным. В 2024 году проведено многофакторное обследование 19 коммунальных гидротехнических сооружений, находящихся в коммунальной собственности", – говорится в ответе.

По его словам, в области Абай в оставшиеся годы предусмотрено строительство 3 водохранилищ, разработка проектов для 2 водохранилищ, завершение строительства Каракольского водохранилища, реконструкция 2 водохранилищ, 4 водохозяйственных узлов с магистральными каналами и 4 накопительных прудов.

