#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Общество

На востоке Казахстана 25 гидротехнических сооружений нуждаются в ремонте

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 13:40 Фото: unsplash
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по ремонту и строительству водохранилищ в области Абай, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил премьер, по итогам визуального обследования гидротехнических сооружений в области выявлено 25 гидротехнических сооружений, нуждающихся в ремонте. Из них 6 находятся в республиканской собственности, 17 – в коммунальной, 2 – в частной.

"В текущем году на аварийном Шарском водохранилище выполнены строительно-монтажные работы, его состояние признано удовлетворительным. В 2024 году проведено многофакторное обследование 19 коммунальных гидротехнических сооружений, находящихся в коммунальной собственности", – говорится в ответе.

По его словам, в области Абай в оставшиеся годы предусмотрено строительство 3 водохранилищ, разработка проектов для 2 водохранилищ, завершение строительства Каракольского водохранилища, реконструкция 2 водохранилищ, 4 водохозяйственных узлов с магистральными каналами и 4 накопительных прудов.

Ранее мы писали, что более 58 млрд тенге направят на субсидирование водосберегающих технологий в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В Казахстане предлагают фиксировать цены на жилье
13:54, Сегодня
В Казахстане предлагают фиксировать цены на жилье
Более 2 тысяч гектаров земли планируют изъять в Алатау для госнужд
13:12, 07 октября 2025
Более 2 тысяч гектаров земли планируют изъять в Алатау для госнужд
Дополнительные средства выделят на газификацию в 2026 году
10:44, 07 ноября 2025
Дополнительные средства выделят на газификацию в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: