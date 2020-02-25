Более 120 уголовных дел расследуют после событий в Кордае

Из общего количества только по фактам убийства расследуется 11 уголовных дел.

Более 120 уголовных дел расследуют правоохранительные органы в настоящее время после событий в Кордае, сообщил в кулуарах правительства руководитель следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент zakon.kz.

По Кордаю более 120 уголовных дел мы расследуем в настоящее время. Возглавляет расследование межведомственную следственно оперативную группу генеральная прокуратура, — сообщил Адилов.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 201 УПК разгласить данные предварительного следствия, а также сообщить количество привлеченных к уголовной ответственности лиц и находящихся под стражей он не может.

Есть у нас и подозреваемые, есть и лица, содержащиеся под стражей. Работа идет. В настоящее время по убийствам расследуется 11 уголовных дел по статье 99 УК РК, — уточнил Адилов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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