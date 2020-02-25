Когда ожидают пик паводков в Казахстане

Середина марта станет основной пиковой нагрузкой с паводковым периодом — МВД.

Середина марта станет основной пиковой нагрузкой с паводковым периодом в регионах Казахстана, сообщил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент zakon.kz.

"Прогноз, который на сегодня мы имеем, основан на 1 февраля. Исходя из него мы определили для себя наиболее узкие участки, которые могут предоставлять угрозу для населения, а это более 600 населенных пунктов, где существует высокий риск возникновения ЧС. Мы ожидаем, что весенний период наступит намного раньше многолетних наблюдений. Думаю, середина марта будет основной пиковой нагрузкой. По сравнению с прошлым годом он наступит на две-три недели раньше", — сообщил Ильин.

На сегодняшний день, по его словам, профильные ведомства вступили в активную фазу подготовки к весенне-паводковому периоду и с 6 утра по всей республики начаты комплексные учения "Коктем 2020".

В ходе учения ожидается, что будут проверены готовность сил и средств местных исполнительных органов, а также подразделений МВД реагирования на ЧС.

Ситуация, которая на сегодня складывается, можно говорить о наиболее высоких рисках в Карагандинской области. По снегозапасам также есть риски по наполнению Вячеславского водохранилища , соответственно сотрудники будут работать на перехват контррегулятора Астанинский, который позволяет защитить город Нур-Султан от высоких паводковых вод и дальнейшего пропуска воды на реке Ишим, — объяснил замглавы МВД.

Согласно его информации, есть риски и соответственно службы ЧС готовятся к большой воде по рекам Акмолинской области Жабай и Кулатон.

"Соответственно это риски подтопления населенных пунктов Атбасар. В дальнейшем самая большая пиковая нагрузка будет приходиться на территорию СКО, где практически все реки, которые образуются на территории Акмолинской области, выходят в пойму реки Сергеевского водохранилища, который не регулируется", — добавил заместитель министра.

Он напомнил, что продолжается реализация дорожной карты по уменьшению риска возникновения ЧС, которая реализуется с 2017 года.

Запланировано почти 600 мероприятий по всем регионам. Общее финансирование дорожной карты составляет около 78 млрд тенге из республиканского бюджета и около 50 млрд тенге из местного бюджета, — заключил Ильин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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