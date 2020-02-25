Активист скончался в следственном изоляторе Нур-Султана

Согласно заключению медицинского освидетельствования в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В следственном изоляторе Нур-Султана скончался доставленный накануне Дулат Агадил, 1977 г.р., передает zakon.kz.

В отношении Д. Агадила были возбуждены уголовные дела за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания. В январе текущего года он заочно признан обвиняемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В связи с неявкой и уклонением от проведения следственных действий судом ему была изменена мера пресечения на содержание под стражей, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

24 февраля около 21:00 Агадила задержали у него дома и доставили в следственный изолятор.

В камере следственного изолятора, куда он был помещен, кроме него находились еще четверо человек, которые дали показания, что фактов применения насилия в отношении гр. Агадила не было. Согласно заключению медицинского освидетельствования в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Смерть констатирована прибывшей бригадой скорой медицинской помощи. Предварительна причина смерти: "Острая сердечно-сосудистая недостаточность". Каких-либо телесных повреждений на теле погибшего не имеется. Начато досудебное расследование, - резюмировали в ведомстве.

42-летний Дулат Агадил был активистом, поднимающим социальные проблемы и выступающий за соблюдение гражданских прав и свобод.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!