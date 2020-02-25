Поплывет ли Нур-Султан весной

В городе не все ливневые канализации готовы.

На пресс-конференции заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин рассказал о подтоплениях в столице, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в Нур-Султане будут отдельные локальные участки возможных подтоплений.

Нельзя говорить, что сам город поплывет. Будут отдельные локальные участки возможных подтоплений, в том числе не готовность кое-где еще ливневых канализаций, которые бы эффективно и быстро справлялись с большими потоками воды, - отметил он.

Также Ильин рассказал о средствах, которые были выделены на уборку снега.

Столице уже на уборку снежного покрова были выделены дополнительные средства из госматрезерва, в том числе выделили на мотопомпы, грязевые мотопомпы, которые используются в весенние паводки, заключил замминистра.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!