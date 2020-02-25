Поплывет ли Нур-Султан весной
В городе не все ливневые канализации готовы.
Фото : акимат столицы25 февраля 2020, 12:31
На пресс-конференции заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин рассказал о подтоплениях в столице, передает корреспондент zakon.kz.
По его словам, в Нур-Султане будут отдельные локальные участки возможных подтоплений.
Нельзя говорить, что сам город поплывет. Будут отдельные локальные участки возможных подтоплений, в том числе не готовность кое-где еще ливневых канализаций, которые бы эффективно и быстро справлялись с большими потоками воды, - отметил он.
Также Ильин рассказал о средствах, которые были выделены на уборку снега.
Столице уже на уборку снежного покрова были выделены дополнительные средства из госматрезерва, в том числе выделили на мотопомпы, грязевые мотопомпы, которые используются в весенние паводки, заключил замминистра.
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