Нигматулин принял делегацию Европарламента

Европейский Союз – стратегический партнер Казахстана - спикер.

25 февраля спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречу с делегацией Европейского Парламента во главе с Сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества "Республика Казахстан – Европейский Союз" Фульвио Мартушелло, передает zakon.kz.

Отметив, что Европейский Союз – стратегический партнер нашей страны, спикер Мажилиса подчеркнул, что руководство Казахстана уделяет особое внимание сотрудничеству с Брюсселем. На долю Евросоюза приходится порядка половины казахстанского внешнеторгового оборота и инвестиций, - говорится в сообщении пресс-службы Мажилиса РК.

Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом, которое в полном объеме вступает в силу 1 марта, ознаменует начало нового этапа в истории двусторонних отношений.

В связи с этим, по словам Председателя Мажилиса, особую значимость приобретает эффективное взаимодействие казахстанских и европейских парламентариев. Его развитию будут способствовать тесные рабочие контакты в рамках деятельности Комитета парламентского сотрудничества "Республика Казахстан – Европейский Союз", группы дружбы, которая впервые начала свою работу, а также по линии межпартийного взаимодействия.

В свою очередь Сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества "Республика Казахстан – Европейский Союз" Фульвио Мартушелло подчеркнул, что в Европейском Парламенте придают особое значение укреплению отношений с нашей страной, потому что Казахстан выступает стратегическим партнером Европы и является лидером стран Центральной Азии.

При этом Фульвио Мартушелло отметил стремительные темпы развития нашей страны, а также большие шаги, которые делает Казахстан на пути укрепления прав человека. Высокую оценку члена Европейского Парламента получили реформы в сфере правосудия, в частности, направленные на укрепление участия граждан в общественной жизни.

Нурлан Нигматулин также подчеркнул важность использования имеющегося потенциала для наращивания отношений, прежде всего, в сфере транспортной инфраструктуры, цифровизации, "зеленых" технологий, сельского хозяйства, экологии, туризма.

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