Убийство бизнесмена в Шымкенте: заказчику и киллеру вынесли приговор

Отбывать наказание они будут в колонии максимальной безопасности.

В Шымкенте суд вынес приговор в отношении киллера и заказчика убийства известного бизнесмена, передает zakon.kz.

Летом прошлого года в Шымкенте смертельно ранили известного бизнесмена Алдабергенова, который был учредителем ТОО "ТСК Рабат". Ему было 55 лет. В мужчину выстрелили, когда он на автомобиле подъезжал к воротам своего дома.

Через неделю после происшествия в полицию с повинной пришел его партнер по бизнесу Калдыбаев. Он признался в том, что является заказчиком убийства. Причиной стало требование погибшего вернуть растраченные деньги, которые были получены за тендер на строительство.

В итоге Калдыбаев нанял киллера за 5 млн тенге. Исполнителю убийства Биходжаеву выплатил аванс в 1 млн 600 тыс. Его, к слову, задержали спустя полтора месяца.

Сегодня, 25 февраля, суд вынес им приговор. Заказчика убийства приговорили к 15 годам лишения свободы, а исполнителя к 17,5 годам.

Отбывание наказания им назначено в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу, - говорится в сообщении Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

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