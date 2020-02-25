Жителей Алматинской области попросили не паниковать
В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения.
Фото : ria56.ru25 февраля 2020, 16:11
В Каратальском районе Алматинской области проходят антитеррористические учения, передает zakon.kz.
25 февраля Каратальский районный оперативный штаб по борьбе с терроризмом проводит плановые оперативные учения в Уштобе, - говорится в сообщении Каратальского районного акимата.
В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.
Цель учений – отработать навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Уважаемые жители района! Просим вас отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие во время учений.
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