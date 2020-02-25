Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Жителей Алматинской области попросили не паниковать

В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения.

Фото : ria56.ru25 февраля 2020, 16:11

В Каратальском районе Алматинской области проходят антитеррористические учения, передает zakon.kz.

25 февраля Каратальский районный оперативный штаб по борьбе с терроризмом проводит плановые оперативные учения в Уштобе, - говорится в сообщении Каратальского районного акимата.

В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.

Цель учений – отработать навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Уважаемые жители района! Просим вас отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие во время учений.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты