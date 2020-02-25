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"Их должны знать в лицо". Попытку проникновения в дом в Алматы сняли на видео

Решетку на окне взломать они успели, но внутрь попасть - нет.

Фото : zakon.kz25 февраля 2020, 16:12

В Алматы на видео сняли попытку проникнуть в частный дом, передает zakon.kz.

Видео прислали в редакцию. Сообщается, что произошло это сегодня, 25 февраля, в мкр. Горный гигант по ул. Иванилова.

Как пояснила владелица дома, они с супругом уехали в 10.00. А в 10.30 им позвонил сосед и сообщил, что к ним во двор залезли двое неизвестных и пытались проникнуть внутрь. Сосед их и спугнул, выйдя на улицу и поинтересовавшись, что они делают. Неизвестные сбежали. Решетку на окне взломать они успели, но внутрь попасть - нет.

Как сообщили в Управлении полиции Медеуского района в ближайшие дни на пульт "102" и в дежурную часть районного УП сигналов об этом происшествии не поступало. С заявлением в полцию также никто не обращался, - отметили по данному факту в пресс-службе ДП Алматы.


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