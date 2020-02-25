О социальной напряженности из-за иностранной рабочей силы рассказали в МВД

Одной из причин является существенная диспропорция в уровне оплаты труда между иностранными и местными работниками.

Около 10 конфликтов из-за привлечения иностранной рабочей силы произошли в Казахстане в 2019 году, сообщил на встрече с депутатами Сената по вопросу привлечения зарубежных специалистов первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент zakon.kz.

Следует отметить, что незаконное привлечение иностранцев на рабочие места зачастую порождают рост социальной напряженности, которое нередко перерастает в открытые конфликты. Всего в прошлом году зафиксировано 8 таких фактов на предприятиях, где работали граждане Кыргызстана, Турции и других стран, — сообщил Кожаев.

Он добавил, что одной из причин является существенная диспропорция в уровне оплаты труда между иностранными и местными работниками.

"В этой связи министерством приняты дополнительные меры по контролю за предприятиями, привлекающими иностранную рабочую силу. Так на каждое из 2021 предприятия составлен специальный паспорт. С указанием работающих там иностранцев их специальности и сроков действий разрешения и другой необходимой информации", — напомнил замглавы МВД.

По его словам, незаконному осуществлению трудовой деятельности гражданами СНГ во многом способствовал упрощенный порядка их въезда и порядок пребывания в Казахстане.

С 11 января вступил в силу законодательные поправки. Теперь иностранцы, находящиеся в безвизовом режиме, могут быть в Казахстане не более 90 дней в течение полугода", — заключил Кожаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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