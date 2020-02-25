Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Он умер в возрасте 91 года.

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер 25 февраля в Каире, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Причины смерти Мубарака неизвестны.

Был президент Египта с 1981 по 2011 год.

В последние годы он отошел от политической карьеры и редко появлялся на публике.

В 2012 году Хосни Мубара был приговорен к пожизненному заключению за причастность к гибели более 200 демонстрантов. Позднее обвинения с политика были сняты, но прокуратура обжаловала решение суда. В 2015 году экс-президент был приговорен к трем годам лишения свободы за хищение средств, выделенных на ремонт президентских дворцов и резиденций. В начале марта 2017 года он был оправдан. Его отпустили на свободу, так как он, с учетом снятия приговора к пожизненному заключению, уже отбыл срок по делу о коррупции.

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