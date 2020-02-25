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Генпрокуратура высказалась о звездах, рекламировавших мошенников

Будет дана правовая оценка и рассмотрена ответственность лиц, осуществлявших и распространявших рекламу.

Фото : liter.kz25 февраля 2020, 17:16

Генпрокуратура обратилась к казахстанцам, передает zakon.kz.

Текст обращения опубликован ниже.

В настоящее время в правоохранительные органы продолжают поступать заявления граждан на действия владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард", и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный займ" о незаконном завладении их денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом.

Уже обратились свыше 6 тыс. людей, которые с указанными организациями заключили 42 тыс. договоров.

По их жалобам органами полиции начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам, уже привлекаются 1 менеджер и 12 директоров филиалов ломбардов.

Для обеспечения объективного следствия определены процессуальные прокуроры.

Установлено, что мошенники для достижения своих целей активно использовали различные виды рекламы, в т.ч. с привлечением звезд шоу-бизнеса и популярных блогеров.

В рамках досудебных производств одновременно будет дана правовая оценка и рассмотрена ответственность лиц, осуществлявших и распространявших рекламу.

Генеральная прокуратура призывает граждан быть бдительными и не доверять свои сбережения сомнительным организациям и обещаниям в получении большой прибыли без подтверждения источника доходов.

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С октября прошлого года в 13 регионах Казахстана одновременно начали деятельность три ТОО: "Гарант24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный займ". Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области. Схема отъема имущества и денег построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий. Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта. В мессенджере Whats App руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики.

ТОО выкупали движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество продавали третьим лицам ниже рыночной стоимости. Также указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 % от суммы. Все деньги перевозились в головной офис наличными.

15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными деньгами скрылись. 19 февраля учредитель ТОО "Гарант 24 Ломбард" Мурзабеков Аслан Пазылжанович 1993 г.р. в чате WhatsApp для вкладчиков разместил сообщение: "Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!".


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