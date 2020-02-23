Казахстанские звезды покаялись, что рекламировали преступный ломбард

Они объясняют, что их тоже обманули.

После того как по Казахстану прокатилась волна арестов руководителей "Гарант 24 Ломбард" и "Estate Ломбард" казахстанские звезды, принимавшие участие в рекламе этих финансовых организаций, внезапно осознали свою ошибку и решили публично раскаяться, сообщает zakon.kz.

Так певец Айкын Толепберген в своем Instagram записал обращение, где рассказал, как связался со злополучным ломбардом.

Я не имею никакого отношения к этой компании. Меня привел туда друг, рассказавший, что здесь можно по дешевке купить или продать автомобиль. Я, так же, как и вы, пришел в их офис, посмотрел документацию, отметил, что у них очень много филиалов по стране. Посмотрел документы, увидел, как их много – квартиры, машины. Про то что здесь дают деньги под процент, я так и просто не знал, я шел именно в ломбард.

Айкын говорит, что тоже был обманут. А в рекламе ломбарда снялся только потому, что не знал о его махинациях. Он просит прощения за то, что кто-то пошел в ломбард благодаря его рекламе.

Известный вайнер Мейржан Туребаев пошел еще дальше. Он написал заявление в полицию по факту мошенничества со стороны сотрудников ломбарда "Гарант 24". О чем написал на своей странице в Instagram и прикрепил к сообщению в Stories соответствующие документы. В своем обращении к подписчикам он так же упоминает друзей, которым поверил.

К сожалению, я поверил людям, они продемонстрировали свою работу. Я наивно попался и заложил автомобиль.

Свое видеообращение записали также Асылхан и Артур Толеповы. Рассказав как стали жертвами "Гарант 24 Ломбард", тоже упомянули, как доверились неким "друзьям", которые посоветовали им эту финансовую организацию.

Вчера, 22 февраля были задержаны руководители таразского, павлодарского, карагандинского и алматинского филиалов "Гарант 24 Ломбард". А также региональные представители в ВКО и ЗКО.

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