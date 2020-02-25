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Кадыров подрался с Емельяненко

Интересно, что видеозаписи самого боя нигде нет.

Фото : Instagram25 февраля 2020, 17:28

Российский боец ММА Александр Емельяненко выложил в своем Instagram фото, на котором он находится в одном октагоне с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, передает zakon.kz.

Интересно, что видеозаписи самого боя нигде нет. Тем не менее, Александр написал, что "Рамзан за слова отвечает, надел перчатки и вышел в ринг. , - написал боец на своей странице в Instagram.

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Рамзан @za_kadyrova_95eng за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 24 Фев 2020 в 7:58 PST

В конце декабря 2019 года Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой. Емельяненко согласился, предоставив Кадырову право выбора место проведения и стиля единоборства.


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