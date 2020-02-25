Кадыров подрался с Емельяненко

Интересно, что видеозаписи самого боя нигде нет.

Российский боец ММА Александр Емельяненко выложил в своем Instagram фото, на котором он находится в одном октагоне с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, передает zakon.kz.

Интересно, что видеозаписи самого боя нигде нет. Тем не менее, Александр написал, что "Рамзан за слова отвечает, надел перчатки и вышел в ринг. , - написал боец на своей странице в Instagram.

В конце декабря 2019 года Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой. Емельяненко согласился, предоставив Кадырову право выбора место проведения и стиля единоборства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!