Кадыров подрался с Емельяненко
Интересно, что видеозаписи самого боя нигде нет.
Фото : Instagram25 февраля 2020, 17:28
Российский боец ММА Александр Емельяненко выложил в своем Instagram фото, на котором он находится в одном октагоне с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, передает zakon.kz.
Интересно, что видеозаписи самого боя нигде нет. Тем не менее, Александр написал, что "Рамзан за слова отвечает, надел перчатки и вышел в ринг. , - написал боец на своей странице в Instagram.
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Рамзан @za_kadyrova_95eng за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!
В конце декабря 2019 года Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой. Емельяненко согласился, предоставив Кадырову право выбора место проведения и стиля единоборства.
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