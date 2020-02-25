Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

Накануне на пресс-конференции с участием Харирчи и представителя правительства Ирана Али Рабии замглавы минздрава Ирана несколько раз кашлял.

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом. Об этом сообщил советник минздравоохранения страны Али Реза Вахабзаде, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Тест на коронавирус доктора Харирчи, замглавы министерства здравоохранения, который находился на передовой борьбы с коронавирусом в последние дни, оказался положительным, - написал Вахабзаде в Twitter.

مشاور وزیر بهداشت: تست ابتلای حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت به کرونا مثبت شد pic.twitter.com/hGbFvEU18d — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) February 25, 2020

Накануне на пресс-конференции с участием Харирчи и представителя правительства Ирана Али Рабии замглавы минздрава Ирана несколько раз кашлял.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Возбудителем стал это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.

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