Меню "Пуск" в Windows переделают

Компания переделает меню из-за неактуальности нынешних элементов.

В декабре прошлого года Microsoft предупредила о крупном редизайне стандартных иконок в Windows 10. Изменения коснутся и кнопки "Пуск", сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Плиточные элементы уже исчезли из меню Windows 10X, образ которой был представлен разработчикам в начале февраля. Специалисты считают, что в будущих обновлениях классической версии Windows будет позаимствованы дизайнерские решения из Windows 10X.

"Плитки" были добавлены в систему в рамках нового графического интерфейса Metro, который появился вместе с Windows 8 в 2012 году. На них были расположены ярлыки программ, ссылки на сервисы в интернете, виджеты и справочная информация. Аналогичный плиточный дизайн использовался в мобильной версии Windows 10.

Компания переделает меню из-за неактуальности нынешних элементов. Новые иконки в стиле Fluent Design являются часть большого плана Microsoft сделать свою операционную систему более современной и стильной, что понравится пользователям, недовольным уж слишком минималистским дизайном иконок Windows 10 и отсутствием единства стиля.

10 декабря Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10 Mobile. Работающие на данной платформе аппараты перестали получать обновления безопасности и техническую поддержку специалистов.

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