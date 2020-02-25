554 млн долларов вывели из Казахстана за пять лет

В адрес территориальных органов СЭР направлено 436 материалов по фактам невозвращения из-за границы средств в национальной и иностранной валюте в крупном размере на общую сумму свыше 554 млн долларов.

В Сенате обсудили вопросы развития платежных систем в рамках борьбы с теневой экономикой, передает zakon.kz.

В Сенате РК состоялась встреча на тему "Вопросы развития платежных систем в Казахстане в свете борьбы с отмыванием денег, выводом капитала из страны и теневой экономикой". В мероприятии приняли участие депутаты Сената РК, представители Министерства финансов РК, руководители Национального банка РК, Ассоциации финансистов Казахстана.

Председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина отметила, что на сегодняшний день платежные системы являются одной из ключевых частей финансовой системы.

"Однако существует и обратная сторона медали. Передовые финансовые технологии используются нечистыми на руку лицами при финансировании незаконных операций, сокрытию доходов и выводе капитала за рубеж", - сказала она.

Заместитель председателя Национального банка РК Есжан Биртанов сообщил общие сведения о платежных системах и проблемных вопросах в этой области.

В 2019 году через платежные системы банками было проведено операций на сумму 793 трлн тенге, из них, 762 трлн тенге (96%) - посредством платежных систем Национального Банка и 31 трлн тенге (4%) посредством частных платежных систем, - сказал он.

Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Габит Лесбеков отметил, что с 2015 года по настоящее время территориальными филиалами Национального Банка в адрес территориальных органов СЭР направлено 436 материалов по фактам невозвращения из-за границы средств в национальной и иностранной валюте в крупном размере на общую сумму свыше 554 млн долларов.

По результатам рассмотрения данных обращений СЭР зарегистрировано 321 преступление по ст. 235 УК РК. В последующем окончено производство 47 уголовных дел, из которых 4 направлено в суд и 43 прекращено по не реабилитирующим основаниям, - подчеркнул он.

Депутат Сергей Плотников поднял вопрос об оттоке капитала и отрицательном балансе международных переводов. "За прошлый год за рубеж отправлено 2,6 млн транзакций на общую сумму 655 млрд тенге. Из-за рубежа к нам получено 1,6 млн транзакций на сумму 344 млрд тенге".

Отдельный акцент сенатор Ольга Перепечина сделала на внедрении системы мгновенных платежей и на том, насколько выгодна она будет для субъектов бизнеса. Эксперты сообщили, что данная система предполагает осуществление платежей через мобильное приложение и посредством QR-кодов, будет альтернативой действующей системе платежей.

"Основная проблема в том, что на данный момент процессинг всех платежей проходит на стороне международных платежных систем Visa, Mastercard", - сказал Биртанов.

Подводя итоги встречи, сенатор Ольга Перепечина отметила, что несмотря на то, что определенная работа в части борьбы с отмыванием денег, выводом капитала из страны и теневой экономикой ведется, однако не хватает координации между контролирующими органами в данной сфере.

"Мы сосредотачиваемся на больших транзакциях, на выявлении незаконных операций, таких как финансирование терроризма, контрабанда, теневые схемы вывода за рубеж украденного капитала, ищем большие суммы. Вместе с тем, наш бизнес тоже должен быть под пристальным вниманием. Остается актуальным тот факт, что во многих торговых точках не всегда выбиваются чеки, а это и есть теневой оборот", - резюмировала Перепечина.

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