Родители в СКО требуют закрыть школы на карантин

Большинство заболевших ОРВИ в Петропавловске - это дети до 14 лет.

Из-за разгула гриппа и ОРВИ в СКО многие родители требуют закрыть учебные заведения на карантин. Местные больницы переполнены. Многие не могут попасть с ребенком к врачу по несколько дней, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Большинство заболевших ОРВИ в Петропавловске - это дети до 14 лет. Школьники за последние недели успели переболеть по нескольку раз. Оттуда и требования родителей закрыть школы на карантин, пока не разразилась эпидемия.

С начала эпидсезона в регионе зарегистрировано больше 22 тысяч случаев ОРВИ. Из них больше двух с половиной тысяч пришлись только на последнюю неделю. Кроме того, выявлено почти 290 фактов заболевания гриппом - А и В. Больше трети из них - дети до 14 лет. Но этого количества заболевших детей для полной приостановки работы школ недостаточно, отмечают чиновники от образования.

В четырех школах учебный процесс приостановлен.

То есть не полностью во всей школе были приостановлены занятия, а конкретно по классам, где были выявлены высокие показатели, - говорит методист отдела образования города Петропавловска Елена Балтина.

Школа полностью закрывается приказом директора на карантин в случае, если больше 30% учеников по причине болезни отсутствуют. В Северо-Казахстанской области на сегодня только одно такое учебное заведение. Деятельность нескольких других приостановили частично.

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