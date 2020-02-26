Замминистра здравоохранения заразился коронавирусом в Иране
По словам самого больного, в целях безопасности он сам себе устроил карантин.
Фото : Аbedin Тaherkenareh26 февраля 2020, 06:31
Положительный результат показал тест на коронавирус, который прошёл заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.
О заболевании сообщил сам чиновник, отметив, что пока чувствует себя неплохо, а из симптомов только высокая температура.
Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат. С вечера понедельника я сам себя изолировал, - заявил он.
По мнению чиновника, не стоит терять оптимистичный настрой, поскольку Иран полностью победит коронавирус на своей территории "в течение нескольких следующих недель".
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