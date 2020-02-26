Диетолог раскрыла секрет правильного завтрака

После завтрака регулируется колебание инсулина, а также повышается чувствительность рецепторов организма по отношению к работающему гормону.

В течение часа после того, как человек проснулся, ему необходимо достаточно плотно позавтракать, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Завтрак в первый час после пробуждения должен быть достаточно плотным, учитывая потребности на все жизненные программы организма в утренние часы. Это фактор долголетия, – рассказал диетолог, профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.

По словам специалиста, после завтрака регулируется колебание инсулина, а также повышается чувствительность рецепторов организма по отношению к работающему гормону.

Поэтому обеспечивается профилактика формирования инсулинорезистентности и других метаболических проблем, которые появляются из-за соответствующих сбоев в организме, – отметила Королева.

Она допускает, что "в редких случаях на завтрак можно съесть что-нибудь из фастфуда".

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