Диетолог раскрыла секрет правильного завтрака
После завтрака регулируется колебание инсулина, а также повышается чувствительность рецепторов организма по отношению к работающему гормону.
Фото : smachno.ua26 февраля 2020, 06:55
В течение часа после того, как человек проснулся, ему необходимо достаточно плотно позавтракать, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Завтрак в первый час после пробуждения должен быть достаточно плотным, учитывая потребности на все жизненные программы организма в утренние часы. Это фактор долголетия, – рассказал диетолог, профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.
По словам специалиста, после завтрака регулируется колебание инсулина, а также повышается чувствительность рецепторов организма по отношению к работающему гормону.
Поэтому обеспечивается профилактика формирования инсулинорезистентности и других метаболических проблем, которые появляются из-за соответствующих сбоев в организме, – отметила Королева.
Она допускает, что "в редких случаях на завтрак можно съесть что-нибудь из фастфуда".
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